Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

4 dakika önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1177'inci çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1177'inci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 9, 26, 40 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:52 Kaynak: AA

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