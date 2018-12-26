Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 19, 31, 33, 40, 42 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:47 Kaynak: AA

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