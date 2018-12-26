Sayısal Loto Çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 19, 31, 33, 40, 42 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:47 Kaynak: AA
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