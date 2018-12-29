Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 29, 32, 34, 46 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:09 Kaynak: AA

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