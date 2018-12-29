Sayısal Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 29, 32, 34, 46 ve 49 olarak belirlendi.



(Sürecek)

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