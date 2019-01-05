Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

42 dakika önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1181'inci çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1181'inci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 20, 29, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:45 Kaynak: AA

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