Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 183'üncü çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 183'üncü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 17, 21, 24, 29 ve 40 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdacıda Kesilen Tanktan Yayılan Koku Mahalleliyi Sokağa Döktü İlber Ortaylı'dan Canlı Yayında Suriyeli Çıkışı: Haddinizi Bilin!

Meteoroloji Uyarmıştı! Beklenen Kar Yağışı Çorlu'da Başladı Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 23:34:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]