Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

10 dakika önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1187'nci hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1187'nci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 19, 32, 42, 47 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:40 Kaynak: AA

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