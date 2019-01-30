Sayısal Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1188'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1188'inci hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 9, 11, 19 ve 44 olarak belirlendi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Memleket İşi, Gönül İşi

Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 TL'den Satışa Sunduğu Kitabının Çalıntı Olduğu İddia Edildi

BAE, Başbakan Eski Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de Telefonlarını Dinlemiş

Oyuncağını Almak İsterken Beşikten Düşen 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti! Aile Sinir Krizi Geçirdi