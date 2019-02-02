Sayısal Loto Çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 17, 21, 27 ve 41 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:11 Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak
Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kamerayla Çekti
Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti
Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı