Sayısal Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7,11,22,30,37 ve 44 olarak belirlendi.



(Sürecek)

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