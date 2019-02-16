Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

59 dakika önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7,11,22,30,37 ve 44 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:52 Kaynak: AA

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