Sayısal Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 7, 27, 31, 32 ve 45 olarak belirlendi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çanakkale Belediye Başkanı, Deprem Sonrası Sokağa Çıkan Vatandaşlara Çağrıda Bulundu

Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, Vatandaşları Uyardı: Dikkatli Olmalarında Fayda Var

Kızılay'dan Çanakkale'deki Depremle İlgili İlk Açıklama

Son Dakika! Çanakkale'de Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi