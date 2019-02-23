Sayısal Loto Çekildi (1)
24 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1195'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1195'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 17, 27, 40, 43, 46 ve 47 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:52 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu'dan Yaya Geçidi Açıklaması: 1 Nisan'dan Sonra Frenlere Nasıl Basacaklar
Sigara İçerken Uykuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti
ABD'den Gezi Parkı Soruşturmasıyla İlgili Açıklama: Büyük Kaygı Duyuyoruz
Lise Mezunu Genç, Depremleri Önceden Bilip Sosyal Medyadan Paylaşıyor