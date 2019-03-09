Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 18, 29, 43, 45 ve 49 oldu.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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