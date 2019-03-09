Sayısal Loto Çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1199'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 18, 29, 43, 45 ve 49 oldu.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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