Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)

Sayısal Loto Çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1200'üncü hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 23, 32, 36, 38 ve 43 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığı Her Koşulda Reddeden Teklifi Kabul Etti İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün

"Ekran Ambargosu" Sorusuna Ekrem İmamoğlu'ndan İlginç Yanıt Beyin Kanaması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 23:42:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]