Sayısal Loto Çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1201'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1201'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 11, 27, 31, 41 ve 42 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:01 Kaynak: AA
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