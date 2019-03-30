Sayısal Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1205'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1205'inci hafta çekilişi yapıldı.





Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 22, 27, 36, 38, 40 ve 42 olarak belirlendi.





(Sürecek)

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