Sayısal Loto Çekildi (1)
55 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 12, 17, 42, 43 ve 45 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:36 Kaynak: AA
Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı
Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
Sınava Cebinde Tabanca Mermisi ile Gelen Genç Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde Oylar Yeniden Sayıldı, Kazanan Belli Oldu