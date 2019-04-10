Sayısal Loto Çekildi (1)
59 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1208'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1208'inci hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:07 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 19, 20, 22, 31, 40 ve 47 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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