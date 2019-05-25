Sayısal Loto çekildi (1)
9 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1221'inci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1221'inci çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:34 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 11, 16, 21, 38 ve 39 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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