Sayısal Loto çekildi (1)
52 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1222. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1222. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:03 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 8, 13, 19, 27 ve 41 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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