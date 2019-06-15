Sayısal Loto çekildi (1)
2 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1227. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1227. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:38 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 3, 25, 29, 40 ve 43 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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