Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
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Sayısal Loto çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1228. çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1228. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 34, 36, 38, 42 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:19 Kaynak: AA
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