Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1229. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1229. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 14, 17, 27, 38 ve 41 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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