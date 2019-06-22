Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
Son Dakika Güncel Haber

Sayısal Loto çekildi (1)

6 dakika önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1229. çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1229. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 14, 17, 27, 38 ve 41 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:39 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar Selahattin Demirtaş, teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna yanıt verdi Polis, cadde ortasındaki kazmalı kavgayı ayırmakta güçlük geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 21:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]