Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
Son Dakika Güncel Haber

Sayısal Loto çekildi (1)

57 dakika önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1231. çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1231. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 6, 14, 24, 26 ve 40 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Sayısal Loto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı 'Kusursuz kulak' Bager, Fazıl Say ile piyano çaldı ABD Başkanı Trump'tan şaşırtan Huawei kararı! U dönüşü yaptı Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan S-400'lerle ilgili açıklama: Doğru buluyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 22:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]