Sayısal Loto çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1233. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:52 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto
oyununun 1233. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 7, 14, 23, 27 ve 42 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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