Sayısal Loto çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1238. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:26 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto
oyununun 1238. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 12, 20, 21, 37 ve 46 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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