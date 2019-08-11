Sayısal Loto çekildi (1)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1243'üncü hafta çekilişi yapıldı.
Sayısal Loto oyununun 1243'üncü hafta çekilişi yapıldı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:11 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 8, 11, 12, 41, 45 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda korkutan orman yangını! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı 59 yaşındaki damat, imam nikahı kıydığı kadın tarafından dolandırıldı Kurban pazarının 1,5 tonluk "Aslan"ı, rekor fiyata satıldı