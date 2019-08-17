Sayısal Loto çekildi (1)
22 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1245. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:37 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto
oyununun 1245. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 6, 17, 39, 41 ve 42 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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