Sayısal Loto çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1247. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:40 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1247. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 01, 08, 21, 23, 25 ve 28 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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