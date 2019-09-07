Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Sayısal Loto çekildi (1)

57 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 11, 15, 16 ve 30 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Sayısal Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili CHP'li Engin Altay'ı terleten soru
Şarkıcı Tuğba Ekinci, "Adriana Lima kimmiş?" diyerek kalçasını gösterdi Meral Akşener, HDP binası önünde eylem yapan annelere seslendi: Annelerin feryadının çözüm adresi bir partinin kapısı değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 22:35:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]