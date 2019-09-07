Sayısal Loto çekildi (1)
57 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:38 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 4, 11, 15, 16 ve 30 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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