Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
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Sayısal Loto çekildi (1)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1254. hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1254. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 11, 15, 27, 30 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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