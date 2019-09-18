Sayısal Loto çekildi (1)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1254. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1254. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 11, 15, 27, 30 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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