Sayısal Loto çekildi (1)
13 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 6, 10, 13, 26 ve 39 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş türküsü söyledi Çocuk doğuran trans bireyin baba olma talebi reddedildi IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva oldu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi