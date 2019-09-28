Sayısal Loto çekildi (1)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1257. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:36 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1257. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 13, 15, 17, 28 ve 32 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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