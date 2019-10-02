Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
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Sayısal Loto çekildi (1)

20 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.


(Sürecek)

Sayısal Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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