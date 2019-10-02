Sayısal Loto çekildi (1)
20 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:00 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1258. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 17, 31, 33, 34 ve 42 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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