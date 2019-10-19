Sayısal Loto çekildi (1)
1 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1263'nci çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1263'nci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 6,10, 18, 22 ve 35 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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