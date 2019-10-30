Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
Son Dakika Güncel Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto çekildi (1)

40 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1266'ncı çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1266'ncı çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 16, 21, 31, 36 ve 46 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Sayısal Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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