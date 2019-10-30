Sayısal Loto çekildi (1)
40 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1266'ncı çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1266'ncı çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 16, 21, 31, 36 ve 46 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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