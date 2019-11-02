Sayısal Loto çekildi (1)
7 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1267'nci çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:42 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1267'nci çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 29, 31, 32, 44 ve 45 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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