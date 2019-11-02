Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
Son Dakika Ekonomi Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto çekildi (1)

7 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1267'nci çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1267'nci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 29, 31, 32, 44 ve 45 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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