Sayısal Loto çekildi (1)

Sayısal Loto oyununun 1269'uncu çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 2, 19, 22, 40 ve 44 olarak belirlendi.

(Sürecek)