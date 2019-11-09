Sayısal Loto çekildi (1)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1269'uncu çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1269'uncu çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 2, 19, 22, 40 ve 44 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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