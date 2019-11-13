Sayısal Loto çekildi (1)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1270'uncu çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:22 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1270'uncu çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3,12, 13, 26, 31 ve 33 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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