Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto çekildi (1)
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Sayısal Loto çekildi (1)

6 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1270'uncu çekilişi yapıldı.

Sayısal Loto çekildi (1), System.String[]

Sayısal Loto oyununun 1270'uncu çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3,12, 13, 26, 31 ve 33 olarak belirlendi.


(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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