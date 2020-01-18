Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (1)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1289. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1289. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 37, 41, 42, 43 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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