Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika

Sayısal Loto oyununun 1292. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 17, 30, 35, 42 ve 44 olarak belirlendi.

(Sürecek)