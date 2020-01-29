Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (1)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1292. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1292. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 17, 30, 35, 42 ve 44 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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