Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika

Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 10, 11, 16, 17, 42 ve 46 olarak belirlendi.

(Sürecek)