Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika

Sayısal Loto çekildi (1)
6 saat önce
Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:46 Kaynak: AA
Sayısal Loto oyununun 1293. çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 10, 11, 16, 17, 42 ve 46 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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