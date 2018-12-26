Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 66 kişi 5 bin 220 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 416 kişi 76 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 64 bin 315 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 334 bin 850 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 854 bin 544 lira 28 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 478 bin 442 lira 22 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı ABD Başkanı Trump, Irak'a Sürpriz Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı! ABD Başkanı Trump'ın, 50 Yıl Önce Askere Gitmemek İçin Sahte Sağlık Raporu Aldığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 23:57:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]