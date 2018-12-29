Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira 14 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun bin 179'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 371 bin 358 lira 14 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi, 6 bin 114 lira 20'şer kuruş; 4 bilen 6 bin 271 kişi, 78 lira 95'er kuruş ve 3 bilen 122 bin 15 kişi, 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 534 bin 185 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 176 lira 45 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 908 bin 311 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:18 Kaynak: AA

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