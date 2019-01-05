Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

23 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1181'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1181'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 1901 kişi 382 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 133 kişi 67 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 758 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye kazanan kuponun Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 7 milyon 866 bin 54 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 805 bin 399 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 8 bin 685 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:02 Kaynak: AA

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