Sayısal Loto Çekildi (2)
23 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1181'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Sayısal Loto oyununun 1181'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 1901 kişi 382 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 133 kişi 67 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 758 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye kazanan kuponun Gaziantep
'in Şahinbey
ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
Çekilişte toplam 7 milyon 866 bin 54 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 805 bin 399 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 8 bin 685 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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