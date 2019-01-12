Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun bin 183'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 352 bin 633 lira 34 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun bin 183'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 352 bin 633 lira 34 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 153 kişi 4 bin 197 lira 35'er kuruş, 4 bilen 8 bin 53 kişi 59 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 135 bin 628 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 487 bin 228 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 595 bin 462 lira 72 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 891 bin 481 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:55 Kaynak: AA

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