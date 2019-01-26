Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 447 bin 398 lira 86 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 447 bin 398 lira 86 kuruş ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 112 kişi 5 bin 442 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 831 kişi 67 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 115 bin 862 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 361 bin 533 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 515 bin 656 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 846 bin 429 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.



(Bitti)

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