Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

56 dakika önce

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 340 bin 195 lira 30 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 340 bin 195 lira 30 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 528 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 84 kişi 69 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 700 kişi 10 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 456 bin 666 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 933 bin 349 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 102 lira 85 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:28 Kaynak: AA

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