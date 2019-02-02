Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

1 saat önce

Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 934 bin 728 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun bin 189'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 934 bin 728 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 794'er lira 35'er kuruş; 4 bilen 8 bin 823 kişi 57 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 147 bin 427 kişi 9 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye kazanan kuponun Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 6 milyon 536 bin 321 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 669 bin 119 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 932 bin 472 lira 43 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:15 Kaynak: AA

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