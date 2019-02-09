Son Dakika Haberleri: Sayısal Loto Çekildi (2)

Sayısal Loto Çekildi (2)

55 dakika önce

Sayısal Loto oyununun 1191'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 412 bin 485 lira 96 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto Çekildi (2), System.String[]
Sayısal Loto oyununun 1191'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 412 bin 485 lira 96 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 5 bin 509 lira 5'er kuruş, 4 bilen 6 bin 309 kişi 71 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 112 bin 366 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 304 bin 570 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 478 bin 890 lira 91 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 826 bin 12 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:53 Kaynak: AA

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