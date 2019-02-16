Sayısal Loto Çekildi (2)
59 dakika önce
Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş ikramiye devretti.
Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 185 kişi 3 bin 568 lira 55'er kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:52 Kaynak: AA
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